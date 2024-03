Maltempo Napoli, allagamenti al Vomero: stop alla fornitura idrica | VIDEO

MeteoWeb

La forte pioggia che ha colpito Napoli ha provocato allagamenti nel quartiere collinare del Vomero. Attualmente si registrano fino a 31mm di pioggia in città, mentre a Portici sono caduti 52mm; 42mm a San Sebastiano al Vesuvio, 39mm a Bosco di Capodimonte, 38mm a Ercolano, sempre in provincia di Napoli. Nella zona di via Morghen e via Bonito, al Vomero, dove di recente si è verificata l’apertura di una voragine che ha inghiottito due auto, si è resa necessaria con urgenza l’interruzione del servizio idrico, fa sapere l’azienda comunale Abc. “Al momento non è possibile prevedere i tempi di ripristino”, sottolinea l’azienda che gestisce il servizio idrico in città.

Nella vicina via Solimena, un fiume di fango ha invaso la strada, come dimostra il video a corredo dell’articolo. Sottoscala dei palazzi, locali commerciali e appartamenti a livello strada sono stati allagati dall’acqua melmosa e dai detriti. I residenti sono corsi in strada allarmati da ciò che accadeva e hanno iniziato a svuotare i locali senza successo. Due boati sono stati avvertiti dai residenti poco prima che il fiume di fango invadesse via Solimena. Il forte rumore è stato provocato dalla ‘esplosione’ di alcune saracinesche di negozi invasi dall’acqua.

A Napoli, per tutta la durata dell’allerta, restano chiusi i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli ed è interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

“Ha ceduto un altro tratto della fognatura”

“Ci sono state delle fuoriuscite d’acqua a monte della voragine dei giorni scorsi. C’è stato un immediato intervento con un bypass con delle pompe per evitare che la fuoriuscita continuasse”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti. Manfredi ha annunciato che si faranno delle ispezioni “e si interverrà per fare sì che questa ulteriore fuoriuscita possa eliminata intervenendo su un sistema fognario che ha più di cento anni”.

Allertati dai residenti di via Solimena, sono giunti sul posto il deputato Francesco Emilio Borrelli con Nelide Milano, dirigente di Europa Verde, per seguire gli sviluppi della situazione. “Ha ceduto un altro tratto della fognatura – hanno denunciato alcuni presenti agli esponenti di Europa Verde – perché qui le fogne non sono mai state riparate e manutenute. Si sono sempre fatti interventi con rattoppi che, alla fine, hanno causato questo disastro. L’intero sistema sta collassando e noi rischiamo di perdere le nostre case. Dall’inizio dell’emergenza nessuno ci ha detto veramente le cose come stanno e anche oggi siamo costretti a vedercela da soli”.

“Purtroppo stiamo assistendo a un disastro annunciato – hanno dichiarato Borrelli e Milano – frutto di anni di inaccettabile superficialità nella gestione del sottosuolo. Prima di tutto va garantita la massima assistenza ai cittadini che non possono essere abbandonati a loro stessi di fronte a questo problema. Con il paradosso che proprio ieri i residenti al civico 113 di via Solimena, sgomberato in seguito alla voragine, si sono visti recapitare una nota dell’ufficio Sicurezza abitativa del Comune di Napoli che li informava del cessato pericolo e della praticabilità del fabbricato e delle aree limitrofe. A poche ore di distanza ecco il nuovo disastro. Evidentemente qualcosa non quadra. Bisogna procedere al più presto a una verifica puntuale dell’intero sottosuolo collinare e della rete idrica per arrivare alle cause dei continui allagamenti dell’intera zona che stanno causando disagi pesanti a famiglie e commercianti”.

Disagi anche nel Salernitano

Piogge anche nelle altre province della Campania. Segnaliamo finora 37mm a Salerno e Pellezzano, 36mm a Laceno, 35mm a Caserta Vecchia. Nel Salernitano, i maggiori disagi in mattinata si sono avuti a Pontecagnano, dove l’acqua ha invaso alcune strade e il sottopasso di via Alfani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.