Maltempo, nevica in quota sull’Appennino toscano

MeteoWeb

Nevica in quota sull’Appennino toscano, a partire dalla montagna sopra Abetone (Pistoia), mentre prosegue l’allerta meteo gialla fino a mezzanotte su tutta la regione. Il repentino calo delle temperature permetterà agli appassionati di sci di poter trascorrere le festività pasquali sulle piste dell’Appennino Pistoiese. Non su tutte, però.

Venerdì apriranno quelle della Val di Luce, Monte Gomito Tre Potenze e Passo d’Annibale, che grazie alla neve caduta in quota tra domenica e lunedì e quella ‘sparata’ dagli impianti di innevamento artificiale dovrebbero garantire una buona sciabilità. Per le altre si vedrà nel fine settimana.

“Una soddisfazione purtroppo tardiva – afferma Andrea Formento, Presidente nazionale di Federfuni – perché quella che si avvia a conclusione è stata una stagione da dimenticare proprio per la mancanza di neve, che ha costretto anche gli organizzatori del Pinocchio sugli sci, manifestazione che solitamente richiama tantissimi giovani atleti e famiglie sulle nostre montagne, ad annullare la finale. Speriamo che le condizioni meteo rimangano favorevoli almeno per il ponte pasquale, per il quale abbiamo già diverse prenotazioni”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.