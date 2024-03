Maltempo, notte tranquilla in Liguria nonostante pioggia e vento forte | DATI

MeteoWeb

Durante la notte in Liguria non si sono verificate situazioni critiche particolari a causa del maltempo. A partire dalla mezzanotte è in vigore l’allerta meteo di livello giallo per temporali nella parte centro-levante della regione. Inizialmente, le prime ore notturne sono state caratterizzate da una fase senza temporali, con piogge costanti che hanno interessato la regione, iniziando dalla zona di Ponente a partire dalle 4 del mattino. Le precipitazioni, che sono state di intensità variabile da debole a moderata, hanno raggiunto il picco di circa 20-25 mm/h a Ne, Carro e San Colombano. Successivamente, le piogge si sono intensificate nella zona centro-levante, accumulando mediamente circa 40 mm di pioggia nelle ultime 12 ore, con un massimo di 81 mm/12 ore a Bargone, nel comune di Casarza Ligure (Genova). Al momento, la fase più intensa della perturbazione è concentrata nella zona del Tigullio, dove si stanno verificando rovesci con intensità di 31 mm/h proprio a Casarza.

È previsto che l’allerta termini alle 15 per il centro-levante, con una proroga alle 18 per i bacini più grandi della zona C (Levante). Le temperature sono piuttosto basse nell’entroterra, con valori che scendono fino a -4.4°C ai 1.845 metri sopra il livello del mare di Poggio Fearza nell’imperiese. Nell’entroterra savonese e genovese, le temperature minime si sono aggirate fra 0°C e -2°C. Si segnalano anche forti venti, con raffiche che hanno raggiunto i 191,5 km/h a Casoni di Suvero, 127 km/h a Tanadorso, Ronco Scrivia, e 116,4 km/h a Giacopiane; lungo la costa la massima raffica è stata registrata a La Spezia con 104,4 km/h. La Regione Liguria è in costante contatto con il Dipartimento regionale di Protezione Civile per monitorare l’evolversi della situazione meteorologica.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.