Maltempo: parchi ancora chiusi a Vicenza

Il maltempo dei giorni scorsi tiene ancora chiusi i parchi a Vicenza. Parco Querini, il Giardino Salvi, Parco Fornaci e i parchi gioco resteranno chiusi almeno fino a domani, martedì 5 marzo. Tra oggi e domani, infatti, con l’assorbimento dell’acqua dai prati, i tecnici del settore Lavori pubblici e di Amcps eseguiranno i sopralluoghi necessari a verificare la situazione degli alberi, con relativa rimozione dei rami pericolanti, e dei percorsi pedonali che sono stati in parte erosi dalla pioggia torrenziale dei giorni scorsi.

Nonostante le nuove piogge delle scorse ore, non si sono registrati problemi in città.

