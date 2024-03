Maltempo Piemonte: nell’Alessandrino in 48 ore la pioggia di 2 mesi

MeteoWeb

In 48 ore, una quantità di pioggia tipica di 2 mesi nel periodo invernale è caduta su gran parte della provincia di Alessandria. Le zone collinari del basso Monferrato e dell’Appennino hanno registrato oltre 110 millimetri, mentre in pianura le precipitazioni sono state tra i 60 e i 100 millimetri. A causa di ciò, molti corsi d’acqua si sono avvicinati al livello di guardia, accentuato anche dallo scioglimento della neve caduta precedentemente. In particolare, l’Erro e il Bormida hanno richiesto un monitoraggio attento e costante, così come altri rii, canali e fossati. La saturazione del terreno ha impedito un adeguato deflusso in molte aree, portando alla chiusura di tratti stradali e causando smottamenti e cadute di alberi. Il rischio di dissesti locali rimane elevato anche nei prossimi giorni.

Oggi è previsto prevalente tempo sereno su tutto il Piemonte, ma a partire dal pomeriggio di domani è atteso un nuovo peggioramento. Secondo quanto annunciato dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), si prevedono precipitazioni sparse su tutta la regione, con moderata intensità localmente e a carattere di rovescio soprattutto sul settore orientale. La quota neve si abbasserà fino a 800-1000 metri. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi già nel corso della mattinata di mercoledì.

