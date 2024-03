Maltempo Piemonte: piogge torrenziali ad Alessandria, Rio Lovassina osservato speciale

MeteoWeb

Durante la notte, intense precipitazioni hanno interessato Alessandria, ed in particolare la frazione Spinetta Marengo, dove il Rio Lovassina ha già superato i limiti in alcuni punti, come documentato dal Comune e dal sindaco Giorgio Abonante. Le zone circostanti, soprattutto vicino alle scuole, sono state colpite da allagamenti, incluso il sottopasso nella vicina Regione Molinetto, in direzione del comune di Frugarolo. Anche le strade tra l’Alessandrino e il Novese hanno subito disagi a causa dell’acqua. Altrettanto allagata è risultata la strada provinciale tra Quargnento e Solero, nella pianura in direzione del Monferrato Casalese. Le autorità competenti, come la Polizia Locale e la Protezione Civile, stanno monitorando attentamente la situazione sin dalla notte, pronte a intervenire in caso di necessità. Nel weekend appena trascorso, circa 100 volontari hanno operato nell’Alessandrino, nel Casalese e nella Valenzano, come evidenziato dal coordinatore Andrea Morchio. Nel Tortonese, il sindaco di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani, ha annunciato il secondo rinvio della Giornata ecologica di raccolta al 24 marzo, sempre a causa delle avverse condizioni meteorologiche, dopo che era già stata rimandata dall’originaria data del 3 marzo. A Valenza, si segnalano criticità nella zona della rotonda tra viale Santuario e via Trieste. Sul versante appenninico, nelle aree limitrofe alla Liguria, si sono registrati forti venti, con punte massime di 64,8 km/h, durante la notte, a Capanne di Cosola.

