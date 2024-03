Maltempo Piemonte: pioggia e neve, ancora chiusa strada della Valsesia

MeteoWeb

La situazione della viabilità nell’alta Valsesia, in Piemonte, rimane complessa a causa dell’instabilità del versante roccioso che minaccia la sicurezza della strada SP299 da quasi una settimana. Attualmente, la strada è interrotta a Piode con collegamenti sporadici, riservati solo ai mezzi di soccorso, alle Forze dell’Ordine e ai servizi essenziali. Sabato pomeriggio si è tenuta una riunione tra tutte le parti coinvolte, e sebbene le valutazioni dei tecnici e dei geologi siano in corso, le condizioni meteorologiche stanno rallentando i lavori di messa in sicurezza del versante. Le prime ore del mattino di oggi hanno visto piogge miste a neve, riducendo di conseguenza la visibilità. In base a queste condizioni meteorologiche, la Prefettura, la Provincia e la Protezione Civile valuteranno la possibilità di un’apertura “assistita” della strada nelle fasce orarie specifiche: dalle 13:00 alle 17:00 oggi e dalle 7:00 alle 9:00 e dalle 15:00 alle 17:00 domani.

È prevista neve durante la notte e la mattinata di domani, con un livello di allerta giallo per il rischio valanghe, il quale potrebbe influenzare la viabilità in alcuni punti, come specificato dall’ARPA.

