Maltempo Piemonte, problemi nell’Alessandrino e nel VCO: allagamenti e smottamenti

MeteoWeb

Il maltempo con le forti piogge dei giorni scorsi continua a creare problemi in Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria, dove già si erano registrati allagamenti. Come indicato dalla Protezione Civile, nella serata di venerdì 1 marzo, è stato chiuso per allagamento il sottopasso al chilometro 0+100 della provinciale 238 in territorio di Frascaro, a pochi chilometri dal capoluogo. In frazione Ovrano di Acqui Terme invece è stato segnalato il crollo di un muro, dovuto proprio alla pioggia: la strada è aperta, ma con restringimento di carreggiata. Disagi anche a Sale, nel Tortonese, con la presenza in alcune vie di acqua proveniente dalla tracimazione dei fossi colmi.

Maltempo, problemi anche nel VCO

Ma il maltempo fa sentire i suoi effetti anche nel VCO. A Verbania, è chiusa al traffico via Intra Premeno, che dal centro città sale in collina, per lo smottamento di un muro privato, a causa presumibilmente delle precipitazioni di questi giorni. Sul posto sono arrivati un geologo, i Vigili del Fuoco, il sindaco e la Polizia locale.

A causa del pericolo di valanghe, la strada statale 659 delle Valli Antigorio e Formazza è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 36,400 al km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, in località Roccette. Lo rende noto l’Anas, specificando che la strada sarà riaperta quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Nuova allerta meteo in Piemonte

Dopo un’annunciata tregua nella mattinata di oggi, dal pomeriggio e soprattutto per domani, domenica 3 marzo, è attesa una marcata intensificazione dei fenomeni, con precipitazioni forti o molto forti e rinforzi di vento in area appenninica. Alla luce di queste previsioni, è stata diramata un’allerta meteo.

