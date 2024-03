Maltempo Piemonte, ancora smottamenti nel VCO e Vercellese: disagi sulle strade

MeteoWeb

Gli effetti del forte maltempo delle scorse ore si fanno ancora sentire sulla viabilità del Piemonte. In particolare, nel Verbano-Cusio-Ossola alcuni smottamenti stanno creando disagi. Uno smottamento è avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza del bivio verso Coimo sulla statale 337 della valle Vigezzo, provocando disagi al traffico. Fortunatamente né vetture né persone risultano coinvolte, ma lo smottamento ha comunque richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la viabilità in attesa dell’intervento dell’Anas.

Sempre in Ossola, uno smottamento nella notte ha provocato l’interruzione temporanea al traffico sulla strada che da Domodossola porta a Monteossolano. Episodi analoghi, per i quali si è già provveduto alla messa in sicurezza, sono avvenuti anche in Val Strona e a Colloro, frazione del comune di Premosello-Chiovenda.

Problemi anche sulle strade della Valsesia

In attesa di complessi interventi di messa in sicurezza del versante, la Provincia di Vercelli garantirà dalla giornata di domani tre fasce orarie in cui sarà permesso transitare con il presidio del Soccorso Alpino sulla strada provinciale 299, la strada per Alagna, in Valsesia, bloccata da ieri a causa di uno smottamento. Le tre fasce orarie in cui sarà possibile transitare da domani saranno dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 14, dalle 17 alle 19. Sempre la Provincia conferma l’interruzione totale della circolazione sulla strada provinciale 124 Rimasco-Carcoforo fino al termine della situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

