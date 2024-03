Maltempo Piemonte, forte vento a Pernate: danni al cimitero e alla scuola

MeteoWeb

Il maltempo insiste sul Piemonte con tanta pioggia, neve in montagna e forte vento, provocando allagamenti, smottamenti e danni. Paura la scorsa notte a Pernate, frazione di 3500 abitanti alla periferia nordorientale di Novara. Il vento prodotto da un fortissimo temporale ha colpito la zona del cimitero, causando diversi danni. Molte delle coperture sono state divelte e i materiali si sono riversati in mezzo alle tombe. Il cimitero oggi è rimasto chiuso. Danni anche alla scuola della frazione. Le squadre degli operai del Comune sono al lavoro da stamattina per cercare di risolvere i problemi.

