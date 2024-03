Notte di maltempo in Piemonte, allagamenti e frane nel Verbano Cusio Ossola

MeteoWeb

La notte di Pasqua è stata caratterizzata da avverse condizioni meteo in tutto il Verbano Cusio Ossola. Un’intensa ondata di maltempo con vento e fulmini ha reso la situazione particolarmente critica, aggiungendosi all’emergenza valanghe causata dalle abbondanti nevicate dei giorni precedenti.

Nella zona, 3 valanghe si sono staccate dai pendii lungo la statale del Sempione, evidenziando un elevato rischio di ulteriori distacchi di neve. In via precauzionale, Anas ha deciso di chiudere la strada tra Iselle, l’ultima località italiana prima del confine svizzero, e la frontiera elvetica.

A quote più basse, le piogge hanno provocato frane e smottamenti in tutta la provincia. Tra i disagi segnalati, si è registrato il blocco della SS34 del Lago Maggiore tra Cannobio e Cannero, mentre la strada della Valle Anzasca è stata chiusa a causa di uno smottamento a Calasca Castiglione. Altrove, un altro smottamento ha comportato la chiusura di una strada a Varzo. Nel fondovalle, numerosi sono stati gli allagamenti, tanto che è stato necessario chiudere anche un sottopasso vicino allo scalo di Domo 2.

