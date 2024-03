Maltempo Piemonte, valanga al valico di Iselle: chiuso il passo del Sempione | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo il Piemonte settentrionale in queste ore sta provocando gravi disagi nel Verbano-Cusio-Ossola, che è il territorio più colpito. Abbiamo oltre 150mm di pioggia a valle ed eccezionali nevicate in quota. Questa situazione meteo estrema sta provocando diffuse valanghe dal pomeriggio. Una di queste, che possiamo osservare nel video a corredo dell’articolo, ha interessato il valico di Iselle.

Il passo del Sempione è stato chiuso al traffico nel tratto del comune di Trasquera, dove una valanga è finita sulla carreggiata stradale.

