Pasqua “marziana” sull’Italia: neve rossa in Piemonte per la sabbia del Sahara | FOTO

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo un weekend di Pasqua “africano” o anche “marziano” a causa dell’eccezionale trasporto di sabbia e polvere dal deserto del Sahara in Europa. I cieli sono arancioni in tutto il Paese e nelle zone colpite dal maltempo, ossia il Nord, queste grandi quantità di sabbia stanno cadendo al suolo sotto forma di pioggia, sporcando auto, strade e oggetti esterni. Ancora più surreale è il paesaggio nelle Alpi, dove anche la neve presenta una colorazione arancione-rossa, come dimostrano le foto dalle Alpi piemontesi. Persino il ghiaccio del Lago di Ceresole appare di un colore brunastro a causa della sabbia e polvere sahariana. In alcuni casi, il deposito di queste particelle sulla neve è tale che il paesaggio sembra quasi desertico, anziché innevato.

Per quanto riguarda il maltempo, la perturbazione atlantica sta entrando nel vivo sul Piemonte con precipitazioni in intensificazione. Le piogge più abbondanti si registrano tra il Verbano, il Biellese e l’Alto Vercellese, superando i 100mm. Tra i dati pluviometrici, ancora parziali, più rilevanti segnaliamo: 111mm all’Alpe Cheggio, 106mm a Fobello, 102mm a Camparient, 94mm all’Alpe Veglia, 92mm al Mottac, 87mm a Fomarco, 83mm a Arvogno, 81mm a Trasquera, Pizzanco.

Le precipitazioni si stanno intensificando sul Piemonte, mentre a nord di Biella è in corso un temporale fortissimo. Le strade, sotto le forti piogge, iniziano a tingersi di giallo: non è fango, ma proprio la sabbia portata al suolo dalla pioggia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.