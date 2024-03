Atmosfera africana in Piemonte, la sabbia del Sahara oscura il cielo | FOTO

MeteoWeb

Oggi, i venti di Scirocco stanno causando un significativo aumento delle temperature nel Sud, mentre al Nord i cieli sono attraversati da sabbia del Sahara e da velature: a corredo dell’articolo alcune immagini webcam dal Piemonte. È previsto un notevole trasporto di sabbia del Sahara su vasta scala in tutta l’Europa centro-orientale. Le quantità di sabbia che raggiungeranno il suolo saranno particolarmente abbondanti, soprattutto nelle regioni settentrionali e occidentali, nonché nell’alto Tirreno, dove si prevedono precipitazioni eccezionali di sabbia sahariana.

Anche al Sud la presenza della sabbia del Sahara porterà ad un’oscuramento del Sole e a un’atmosfera caratteristicamente sahariana, con notevoli oscillazioni termiche: lungo le coste tirreniche il clima sarà caratterizzato da caldo secco, favorito dal favonio, mentre lungo le coste ioniche, il vento di Scirocco determinerà un clima relativamente fresco e umido.

