Allerta Meteo, sarà una Pasqua da incubo: allarme alluvioni e Sabbia del Sahara

Situazione meteo molto preoccupante per i prossimi tre giorni sull’Italia. Proprio in concomitanza con le festività di Pasqua, il nostro Paese verrà colpito da una grande ondata di maltempo per cui tutte le autorità competenti hanno già lanciato l’allerta meteo, dalla protezione civile all’aeronautica militare. La situazione più preoccupante è quella del Nord Italia, che sarà investito da piogge torrenziali per tre giorni consecutivi con temperature in forte aumento.

Questa situazione determinerà la caduta di oltre 400–450mm di pioggia tra sabato pomeriggio e lunedì sera nelle zone più colpite, tra Piemonte e Lombardia, con l’aggravante della neve in rapido scioglimento alle quote medie e in un contesto in cui i terreni e i bacini idrici sono già carichi d’acqua. Ecco perchè è molto alto il rischio di alluvioni. Attenzione anche alle nevicate eccezionali, ma solo in quota. Nevicherà oltre i 1.500/1.600 metri, con accumuli eccezionali (oltre tre metri di neve fresca) dai 2.000 metri in sù. Per i ghiacciai si tratta di una situazione ideale, all’inizio della primavera, per garantire una durata del permafrost nel corso della prossima stagione estiva in modo piuttosto esteso.

Inoltre la pioggia riverserà al suolo enormi quantitativi di sabbia del Sahara. Già oggi in Piemonte insieme alla pioggia sta cadendo tanta sabbia del Sahara di colore rossastro: eloquenti le fotografie scattate da Andrea a Roppolo (Biella), nei pressi del Lago di Viverone:

Ma domani, sabato 30 marzo, la situazione peggiorerà ulteriormente: dall’Algeria sta già risalendo sul Mediterraneo un’enorme nube di sabbia ben visibile in rosso nell’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari. Questa nuvola rossa domani sarà proprio sull’Italia, per poi estendersi addirittura all’Europa centrale e settentrionale nelle ore successive:

Il maltempo colpirà tutto il Nord e anche alcune zone del Centro; ma anche il Sud sarà coinvolto dai fenomeni meteo estremi seppur in forma diversa. Nel meridione, infatti, non avremo precipitazioni degne di nota ma a provocare danni e disagi sarà il vento impetuoso di scirocco, che raggiungerà a fasi alterne (sabato mattina e lunedì mattina) valori da uragano con raffiche di oltre 120km/h soprattutto nella Sicilia tirrenica ma non solo, con conseguenti forti mareggiate. Anche al Sud, inoltre, la sabbia del Sahara oscurerà il sole e renderà l’atmosfera sahariana, con forti sbalzi termici: nelle zone tirreniche farà caldo secco per il favonio, con picchi di +31/+32°C nella Sicilia tirrenica, da Palermo a Milazzo passando per Capo d’Orlando; ma nelle zone joniche il vento di scirocco determinerà un clima umido e freddo, con temperature massime che a Siracusa, Catania, Crotone ma anche Messina e Catanzaro faranno fatica a superare i +21/+22°C. L’andamento delle temperature, quindi, sarà fortemente condizionato dalla situazione orografica locale e dagli effetti dei venti sul territorio.

