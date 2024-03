Maltempo estremo nella notte di Pasqua: forti temporali e sabbia del Sahara, allagamenti | LIVE

MeteoWeb

E’ una notte di Pasqua di forte maltempo al Nord Italia e in Toscana: forti temporali stanno colpendo Piemonte, Lombardia e alta Toscana appunto, con forti venti di scirocco e piogge torrenziali. Diluvia in modo particolare nell’alto Piemonte: la zona più colpita è il Verbano-Cusio-Ossola, dove spiccano i 157mm di pioggia giornaliera caduta a Fobello. Tutti i corsi d’acqua della zona sono in piena: in alcuni casi hanno superato i livelli di guardia.

Sempre in Piemonte sono segnalati allagamenti a Villadossola e una frana a Varzo. L’ultimo aggiornamento della mappa con le fulminazioni evidenzia le zone più colpite dai temporali nelle ultime ore:

La pioggia sta riversando enormi quantità di sabbia del Sahara al suolo nelle zone colpite dalle precipitazioni. L’atmosfera è ovunque giallastra e rossastra, e tutto è sporco di polvere desertica: le strade, i tetti, le automobili, il suolo. Una situazione davvero insolita che rende folle questa notte di Pasqua.

Ancor più preoccupante il maltempo in intensificazione nei prossimi due giorni: continuerà a diluviare sia a Pasqua che a Pasquetta in tutto il Nord; anzi nel giorno di Pasquetta il maltempo si intensificherà su tutto il territorio settentrionale, estendendosi anche al Nord/Est e alle Regioni del Centro. Massima attenzione: il rischio di alluvioni è molto elevato.

