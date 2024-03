Maltempo, piena del fiume Po: il colmo transitato da Casalmaggiore, oltre 5 metri a Boretto

MeteoWeb

Il colmo di piena del fiume Po è transitato a Casalmaggiore: ha raggiunto i 4,30 metri sullo zero idrometrico, mentre in queste ore sta transitando a Boretto, con un livello intorno ai 5,14 metri sull’assegnato zero idrometrico. Entrambi i valori rientrano nella categoria di criticità ordinaria, indicata dal colore giallo, secondo le valutazioni dell’Agenzia interregionale sul fiume Po (Aipo).

Il tratto più occidentale del fiume Po ha già visto una diminuzione dei livelli al di sotto delle soglie di criticità. Tuttavia, per le prossime 24 ore, si prevede che i livelli rimarranno al di sopra della soglia 1 di criticità (colore giallo) tra Boretto e Pontelagoscuro. Nei tratti terminali e deltizi, si stima che i livelli possano superare la soglia 2 di criticità, considerata moderata e indicata dal colore arancione. La piena del fiume Po ha interessato e continua a interessare le aree golenali, pertanto, Aipo invita alla prudenza e al rispetto delle misure di sicurezza.

