Maltempo Sardegna: asfalto distrutto sulla statale 131 nell’Oristanese, chiusa

Il maltempo, con le piogge intense che si sono abbattute nei giorni scorsi in gran parte della Sardegna, ha provocato disagi anche sulla statale 131, la strada che unisce il nord al sud dell’isola. La 131 “Diramazione Centrale Nuorese” è stata chiusa al traffico – informa l’Anas – in via precauzionale tra gli svincoli nord e sud di Sedilo (Oristano), in direzione Nuoro, a causa di un dissesto del piano viabile all’altezza del km 13,600.

I tecnici dell’Anas sono prontamente intervenuti sul posto per le prime verifiche tecniche e per procedere alla deviazione al transito che, in accordo con le amministrazioni locali, è stata predisposta lungo la strada provinciale 24 e la viabilità urbana di Sedilo. La strada resterà chiusa – fa sapere l’Anas – il tempo strettamente necessario per il ripristino della viabilità.

