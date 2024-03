Maltempo Spagna, cancellate numerose processioni pasquali

MeteoWeb

In Spagna il maltempo sta provocando l’annullamento dei programmi della Settimana Santa, uno degli eventi più attesi dell’anno nel Paese. Piogge e venti forti hanno causato la cancellazione di molte delle tradizionali processioni pasquali, alle quali solitamente partecipano migliaia di cittadini e turisti in diverse città. Tra le città più colpite vi è Siviglia, nota per i suoi rituali pasquali conosciuti in tutto il mondo. Una delle processioni maggiormente influenzate è la famosa ‘Madrugá‘, prevista la scorsa notte: i percorsi esterni sono stati sostituiti dalla possibilità di ammirare le vare (‘pasos’), con le raffigurazioni di Cristo e dei santi, all’interno delle chiese cittadine.

Anche altre processioni in programma in Andalusia e in altre regioni come Castiglia-León, Castiglia La Mancia, Madrid e Galizia hanno subito lo stesso destino, soprattutto durante la giornata di ieri. Tuttavia, le piogge sono state accolte con sollievo in varie zone del Paese, colpite in passato da seri problemi di siccità. Questa situazione si verifica soprattutto in Andalusia, dove il livello delle acque nei bacini è lievemente aumentato negli ultimi giorni, offrendo un po’ di sollievo su questo fronte.

Tuttavia, gli effetti della tempesta Nelson, che sta attraversando la Penisola Iberica, possono essere pericolosi, se non addirittura tragici: ieri, 4 persone hanno perso la vita, annegate a causa del mare in tempesta. Nonostante ciò, sembra che il maltempo non spaventi i turisti: in attesa dei dati definitivi, il settore prevede numeri positivi per il turismo.

