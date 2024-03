La tempesta Nelson travolge Spagna e Portogallo: tornado a Lisbona e neve alle Azzorre, diverse vittime

MeteoWeb

La tempesta Nelson ha flagellato nelle scorse ore Portogallo e Spagna. La giornata di ieri in particolare è stata estremamente difficile, caratterizzata da fenomeni meteo estremi che hanno causato disagi e preoccupazione tra la popolazione portoghese. Nel pomeriggio, un tornado ha colpito nei pressi del ponte Vasco da Gama, il più lungo dei due che collegano le sponde dell’estuario del Tago a Lisbona. Il forte vento ha anche causato la deviazione di diversi aerei in fase di atterraggio presso l’aeroporto Humberto Delgado. La capitale portoghese non è stata l’unica zona ad essere interessata da fenomeni meteorologici insoliti.

Le basse temperature hanno portato a nevicate inusuali sull’isola di Terceira, nell’arcipelago delle Azzorre. Secondo i meteorologi, il maltempo dovrebbe persistere in Portogallo almeno fino a Pasqua.

Per quanto riguarda la Spagna, 4 persone sono morte dopo essere cadute in mare in 3 incidenti lungo le coste atlantiche e mediterranee del Paese, secondo quanto confermato dai servizi di emergenza. I decessi si sono registrati durante allerte per forti venti e piogge diffuse in molte parti del Paese e allerte per onde alte sulla costa del Portogallo a Sud/Ovest. La polizia spagnola ha riferito che un ragazzo minorenne di nazionalità marocchina e un adulto tedesco sono morti sulla costa mediterranea vicino alla città orientale di Tarragona. L’uomo tedesco è entrato in acqua cercando di salvare il giovane marocchino e entrambi sono morti, ha spiegato la Guardia Civile. Un uomo e una donna sono morti dopo essere caduti nell’Oceano Atlantico sulla costa settentrionale della Spagna, hanno riportato i servizi di emergenza della regione delle Asturie. L’agenzia di stampa spagnola EFE ha citato le autorità locali dicendo che l’uomo era di nazionalità britannica. I servizi di emergenza hanno aggiunto che i soccorritori hanno recuperato i corpi in due incidenti separati avvenuti a circa 10 km di distanza lungo un tratto di costa a Ovest della città settentrionale di Gijón. Il corpo dell’uomo è stato tirato fuori dal mare senza segni di vita dopo che i servizi di emergenza hanno riferito di essere stati informati che una persona era caduta in mare. Il corpo della donna, presumibilmente di nazionalità spagnola, è stato recuperato dopo che è caduta in mare ed è stata sbattuta contro le rocce dalle onde, hanno riportato le autorità.

Il servizio meteorologico nazionale spagnolo ha emesso allerta per forti venti in diverse aree della penisola, inclusa la costa delle Asturie, dove sono state previste onde alte fino a 7 metri.

La pioggia ha causato la cancellazione delle processioni della Settimana Santa in alcune città programmate per giovedì. L’Istituto portoghese per il Mare e l’Atmosfera ha emesso avvertimenti per onde alte in diverse aree lungo le coste della nazione iberica. Sulle coste occidentali sono previste onde nordoccidentali da 4 a 5 metri, e si prevedono onde sudoccidentali da 3 a 4 metri venerdì fino a sabato mattina.

