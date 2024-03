Tempesta Nelson, onde di 7 metri in Spagna: due vittime trascinate in mare

MeteoWeb

La tempesta Nelson sta provocando onde alte oltre sette metri in Spagna, ma l’allerta arancione non è bastata a evitare una doppia tragedia nella regione settentrionale delle Asturie. Qui un turista e una donna sono stati trascinati dalla terraferma in mare dalle super onde. I due incidenti, quasi simultanei, si sono verificati questa mattina nelle località di San Esteban e di Cudilleo, informano i servizi di emergenza attivati per soccorrere le due persone cadute in mare.

A San Esteban, un elicottero del salvataggio del Sepa (il servizio di emergenza del principato delle Asturie), insieme ad agenti della Guardia Civile, hanno partecipato alle ricerche di un uomo, un turista ancora non identificato che, secondo testimoni, si è avventurato sulla scogliera alla foce del fiume, ed è stato travolto dalle onde. Il forte moto ondoso e le raffiche di vento hanno complicato le ricerche, che si sono concluse dopo le 15 con il ritrovamento del cadavere.

A Cudillero, una donna passeggiava sul molo con il suo cane quando un’onda gigante ha trascinato in mare prima l’animale e, poi, una seconda ondata ha travolto la padrona che si era avvicinata all’acqua per tentare di recuperare il cane. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti e dai servizi di emergenza, che hanno tentato invano di rianimarla. Altre due persone, rimasti ferite nel tentativo di salvataggio, sono state medicate, mentre il cane della vittima è stato tratto in salvo.

Oggi tutte le regioni spagnole ad eccezione di Madrid hanno attivato l’allerta per il maltempo.

