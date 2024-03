Tempesta Nelson: lunghe code ai traghetti di Dover

MeteoWeb

Il fine settimana di Pasqua inizia sotto il segno del maltempo e dei disagi per milioni di britannici che si sono messi in viaggio. Lunghe code, con attese di almeno due ore, si registrano agli imbarchi dei traghetti a Dover, a causa dei venti forti e del mare agitato provocati dalla tempesta Nelson, che ha colpito soprattutto il Sud dell’Inghilterra. Solo oggi, nel Venerdì Santo, si prevede che saranno effettuati circa 2,6 milioni di viaggi in auto, con molti vacanzieri diretti verso la Manica, nonostante gli avvertimenti delle compagnie marittime e le previsioni di disagi e ritardi.

Lunghe code si registrano anche negli imbarchi dei principali aeroporti del Regno Unito, con circa 2 milioni di persone stimate in partenza per le vacanze pasquali. Anche per chi viaggia in treno ci sono disagi: la compagnia Great Western Railways ha dovuto chiudere diverse linee nel sud dell’Inghilterra a causa di allagamenti.

