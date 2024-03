Maltempo Torino: fiume Po esondato vicino al ponte Isabella, Murazzi ancora chiusi

MeteoWeb

Migliorano le condizioni meteo a Torino ma resta ancora vietato l’accesso ai Murazzi, in attesa che l’acqua del fiume Po si ritiri dalla banchina e vengano avviate le operazioni di pulizia e rimozione del limo, “consentendo ai cittadini – sottolinea una nota di Palazzo Civico – di poter nuovamente accedere e fruire di queste aree in sicurezza“. La piena del Po ha raggiunto i Murazzi in mattinata, mentre nel resto del tratto cittadino il fiume è esondato vicino al ponte Isabella, nella sponda destra, in un tratto già vietato al transito ciclo-pedonale.

“La situazione – precisa una nota – continua a essere costantemente monitorata dalla Protezione Civile. Secondo le previsioni e dopo l’attenuazione nella giornata odierna, i fenomeni dovrebbero riprendere martedì con intensità inferiori a quelle dei giorni scorsi”.

