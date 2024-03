Maltempo, tornano neve e gelo dopo i forti temporali della notte | DATI

MeteoWeb

E’ tornato il freddo, e anche la neve, sulle Alpi e più in generale tra Nord Italia e i Balcani dopo la sfuriata temporalesca della notte. Come ampiamente previsto, i temporali più intensi hanno colpito il confine tra Slovenia e Italia: in Friuli Venezia Giulia sono caduti 41mm di pioggia a Gemona del Friuli come accumulo massimo, ma siamo sui 20-30mm un po’ su tutto il territorio Regionale. Più colpita la Slovenia, dove spiccano i 57mm di pioggia caduti a Dolegna di Vipacco.

Le precipitazioni sono state nevose fino a quote relativamente basse, in collina. Le temperature di questa mattina, infatti, sono polari sulle Alpi centro/orientali: la colonnina di mercurio è piombata addirittura a -6°C a Canazei, -5°C ad Asiago, -4°C a Dobbiaco, Moena, Sappada e San Martino di Castrozza, -3°C a Cortina d’Ampezzo, -2°C a Vipiteno e a Santo Stefano di Cadore, -1°C a Pinzolo, Predazzo e Comeglians. Freddo anche a valle e in città con temperature minime di appena +2°C a Sondrio, Belluno e Merano, +3°C a Tolmezzo, +4°C a Rovereto, +5°C a Brescia, Trento e Bolzano, +6°C a Udine e Pavia, +7°C a Trieste e Pordenone.

Adesso splende il sole su gran parte d’Italia mentre il fronte freddo scivola verso Sud, più deciso sui Balcani ma foriero di nubi sparse anche al Centro Italia:

Al Sud il clima è molto mite, basti pensare che in Sicilia abbiamo +24°C nell’hinterland di Palermo e +23°C tra Catania e Siracusa. Ma l’isola non verrà affatto lambita da questa sfuriata fredda e perturbata che si fermerà pressoché sul Pollino. Nel pomeriggio odierno, però, avremo piogge e temporali tra Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia, anche se i fenomeni più intensi colpiranno Bosnia, Serbia, Montenegro e Albania, anche qui con nevicate copiose nelle zone interne:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.