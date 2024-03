Meteo, Pasqua e Pasquetta con forte maltempo: si salva (forse) solo il Sud

MeteoWeb

Prospettive di forte maltempo per Pasqua e Pasquetta sull’Italia. Almeno sul Centro/Nord. Ma piogge e temporali sferzeranno il nostro Paese già nel cuore della Settimana Santa, seguendo sempre lo stesso schema: profonde perturbazioni atlantiche a ovest tra la penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, forti richiami caldi dal nord Africa sull’Italia con temperature in forte aumento, tanta sabbia del Sahara e forti venti di scirocco, piogge torrenziali nelle Regioni del Nord e poi veloci sfuriate più fresche e perturbate anche al Centro/Sud.

La prima perturbazione colpirà l’Italia in modo imponente nei prossimi giorni. Lo scirocco si alzerà già domani, lunedì 25 marzo, con forte vento da Sud/Est in serata soprattutto in Calabria, Sicilia e Sardegna:

La perturbazione vera e propria colpirà il nostro Paese tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo, con forti piogge, temporali, venti impetuosi, tanta sabbia del Sahara e anche copiose nevicate sulle Alpi. Breve pausa del maltempo tra giovedì 28 e venerdì 29 marzo, ma subito dopo nel weekend di Pasqua si ripeterà lo stesso copione dei giorni precedenti con un’altra perturbazione analoga che provocherà forte maltempo proprio tra Pasqua e Pasquetta. Potrebbe essere risparmiato (forse) soltanto il Sud, che dovrebbe cavarsela a Pasqua ma è più a rischio per Pasquetta.

Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

