Maltempo Toscana, smottamento sulla SR325 nel Pratese: chiuso tratto di strada

Uno smottamento si è verificato sulla strada regionale 325, in località Camino, nel Comune di Vaiano (Prato), provocando la caduta di alcuni sassi sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento la SR 325 rimane chiusa in entrambi i sensi di marcia in attesa di verificare la stabilità di alcuni grossi massi che rischiano di cadere sulla strada. Sul posto anche il sindaco di Vaiano Primo Bosi.

