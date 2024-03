Maltempo Toscana, vento forte e frane in provincia di Massa-Carrara: danni e disagi | FOTO

MeteoWeb

La provincia di Massa Carrara è una delle più colpite dal maltempo in Toscana. I disagi più importanti sono quelli che hanno interessato la via che da Massa porta a Canevara. Qui alcuni alberi caduti lungo l’arteria stradale rendono di fatto irraggiungibile il paese. In queste ore, i Vigili del Fuoco stanno lavorando per liberare la sede stradale. Sempre a Massa, pioggia e vento hanno fatto crollare il muro di un campo sportivo. Danni anche alle transenne di un cantiere edile in piazza Misericordia mentre sono state divelte delle pensiline nell’area vicina all’ufficio postale di Massa. Una frana ha invece interessato via Bassa Tambura con ripercussioni sul traffico veicolare.

Il maltempo ha provocato disagi anche in Lunigiana. Nel comune di Pontremoli, è stata chiusa al traffico per una frana la strada Cavezzana Gordana, mentre uno smottamento si è verificato lungo la strada provinciale 37 nel comune di Zeri.

La sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ha deciso di prolungare a tutta la giornata di domani l’allerta meteo gialla in corso già oggi su tutta la Toscana.

