Maltempo e traffico intenso a Genova, code sul nodo autostradale

Maltempo e traffico intenso stanno attualmente generando notevoli difficoltà sul nodo autostradale genovese. Già dalle 08:30 del mattino, un’auto rimasta bloccata a causa di un’avaria sulla Sopraelevata ha causato lunghe code che si estendono fino all’uscita di Genova Ovest e sull’elicoidale. Inoltre, si segnalano code sulla A12, tra Recco e Genova Est, a causa di un’auto bloccata. Le code sono anche dovute al traffico intenso sulla A10, soprattutto tra Pra’ e Sampierdarena, nonché tra Genova Est e Bolzaneto, e infine tra Genova Est e il bivio A12/A10.

