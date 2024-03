Maltempo Trentino, rischio valanghe: restano chiusi passi Fedaia e Brocon

MeteoWeb

A causa dell’ultima ondata di maltempo che ha colpito il Trentino, le vie che conducono ai passi montani sono state temporaneamente chiuse per evitare rischi legati alle valanghe. Questo fenomeno meteorologico ha portato a intense nevicate sulle zone più elevate e piogge abbondanti nelle valli, causando anche diversi smottamenti lungo le strade.

Attualmente, la strada provinciale 133 tra Lochere e l’intersezione di Monterovere è chiusa al traffico, con una deviazione appositamente istituita sul posto per indirizzare i veicoli in un percorso alternativo. La statale 350 che collega Folgaria a Val d’Astico e che porta alla provincia di Vicenza è anch’essa inagibile a causa di lavori necessari a seguito di una significativa frana che si è verificata nella zona di Busatti.

Ulteriori chiusure includono la strada provinciale 79 che attraversa il passo del Brocon da Piancavalli al passo stesso, bloccata a causa del rischio valanghe. Analogamente, la statale 641 che attraversa il passo Fedaia nella zona della diga e la provinciale 94 di Stavel sono chiuse per motivi di sicurezza.

