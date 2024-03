Maltempo Veneto: allerta arancione per il tratto terminale del Po

MeteoWeb

In Veneto non sono previste nuove precipitazioni significative per le prossime ore. Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, dalle 14:00 di oggi fino alla mezzanotte di domani, giovedì 14 marzo, è stata dichiarata la fase operative di “Preallarme” (allerta arancione) per criticità idraulica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO – VR), relativa alla parte finale dell’asta del Po (dalla sezione di Polesella al mare), mentre permane la fase di Attenzione per il tratto superiore.

Per quanto riguarda la criticità valanghe sul territorio montano regionale, non sono previsti fenomeni significativi prevedibili per le zone antropizzate. Considerata la situazione nivometeorologica – come da Bollettino Neve e Valanghe, emesso dal Centro Valanghe di Arabba in data odierna – dalle 18 di oggi viene dichiarato il ritorno alla normalità e cessa la fase operativa di attenzione emessa lo scorso 9 marzo.

