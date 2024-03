Maltempo, in Veneto ancora tanta neve: 2 metri accumulati tra Dolomiti meridionali e Prealpi

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore, il Veneto è stato interessato da consistenti precipitazioni nevose, con accumuli variabili dai 20 ai 35 cm di neve fresca. I dati sono stati riportati dalle stazioni di monitoraggio dell’Agenzia regionale per l’ambiente Arpav. Le zone più colpite sono state quelle montane, con particolare riferimento all’arco dolomitico. Sono stati registrati accumuli significativi, come i 35 cm sul Monte Piana a Misurina e sul Passo Falzarego sopra Cortina. Altri rilevanti accumuli si sono verificati a Col dei Baldi nella val Zoldana e sul Monte Rite a Cibiana di Cadore, entrambi con una quantità di neve pari a 35 cm. Anche in località come Cortina e Falcade sono stati rilevati rispettivamente 25 e 16 centimetri di neve.

Nelle Prealpi, sono stati segnalati 20 cm di neve sia in Alpago nel bellunese che sull’Altopiano di Asiago. Anche sul Monte Baldo a Verona si è registrato un accumulo di 20 cm. Complessivamente, l’accumulo di neve in montagna ha raggiunto valori considerevoli, con altezze che variano dai 130 ai 140 cm sulle Dolomiti settentrionali, dai 140 ai 210 cm su quelle meridionali e fino a 200 cm sulle Prealpi.

