Maltempo, vento forte in Molise: tetto scoperchiato a Campochiaro

Il maltempo ha portato pioggia e vento forte in tutta la provincia di Isernia. Le raffiche di vento hanno superato i 70km/h sul Molise centrale. Un albero è stato abbattuto dal vento, cadendo sulla sede stradale a Carpinone, sulla strada comunale La Piana, dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tragedia sfiorata perché è stato un automobilista che ha visto cadere l’albero un attimo dopo essere passato oltre a fare la segnalazione.

Inoltre, nel pomeriggio una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con autopompa e autoscala è intervenuta a Campochiaro (Campobasso) perché parte del tetto di un edificio disabitato è stata divelta dal vento forte. Sul posto il personale formato con tecniche speleo-alpine ha lavorato per mettere in sicurezza il tetto, eliminando le parti pericolanti. Le parti volate sulla sede stradale davanti all’edificio non hanno provocato feriti né danni a cose.

Vento forte è previsto su tutta la provincia di Campobasso, dove oggi è in essere un’allerta meteo gialla della Protezione Civile che rimarrà in vigore anche per la giornata di domani, lunedì 11 marzo.

