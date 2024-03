Maltempo, forte vento a Verona: alberi e cartelloni abbattuti

MeteoWeb

Il forte vento ha provocato danni a Verona. Nella scorsa notte, la Polizia locale è stata impegnata per una lunga serie di interventi dovuti ad alberi e tabelloni pubblicitari abbattuti dal vento e anche per tre incidenti in poche ore, che solo per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze. Poco dopo l’una, in via Unità d’Italia una Polo che ha centrato un’isola spartitraffico. Poco dopo, scontro tra via Centro e via Bolzano tra una Fiat Punto e una Skoda. Il conducente della Fiat è risultato positivo all’etilometro oltre tre volte il limite di 1.50 gr/l. Danneggiate anche due auto in sosta. Infine uno schianto alle 5 del mattino in via Torbido con un autocarro Ford Ranger guidato da un 40enne che si è schiantato contro la segnaletica stradale, rimanendo ferito. In corso gli accertamenti psicofisici sul conducente. Da inizio anno sono già 365 i sinistri rilevati dalla Polizia locale di Verona.

