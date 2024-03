Tanta neve fresca in Veneto, incantevole manto bianco sulle Dolomiti in quota

MeteoWeb

Nella serata di ieri e durante la notte, un’intensa ondata di maltempo ha colpito le montagne del Veneto, portando consistenti nevicate soprattutto sulle località delle Dolomiti, ad alta quota, oltre i 1800-1900 metri. Tra le zone più interessate, si segnala Ra Valles, sopra Cortina d’Ampezzo (Belluno), dove si sono accumulati 33 cm di neve fresca. Anche a Monte Piana di Misurina sono caduti 10 cm di neve. Nel territorio bellunese, si sono registrati accumuli superiori ai 10 cm anche a Cima Pradazzo, sul Monte Cherz e sulle cime che sovrastano Arabba. Complessivamente, il manto nevoso rimane consistente in tutta la provincia di Belluno, con un massimo di quasi 3 metri a Ra Valles.

Nelle Prealpi Bellunesi e Veronesi, così come sull’Altopiano di Asiago, si sono invece registrate precipitazioni sotto forma di pioggia, sebbene l’innevamento rimanga comunque abbondante. Sul Monte Baldo (Verona) si sono registrati 145 cm di neve, mentre nei Sette Comuni il primato spetta a Cima XII con quasi un metro e mezzo di accumulo nevoso.

