Meteo Campania, la ricchezza delle acque dei monti Picentini

MeteoWeb

Le acque dei monti Picentini alimentano gli acquedotti dell’Intera Puglia (il famoso acquedotto Pugliese) della Campania. Nelle immagini a corredo dell’articolo si possono notare gli innumerevoli ruscelli che scendono dai monti Mai e che, in parte, alimentano gli acquedotti del Salernitano. In quest’area la piovosità è molto elevata e il 2023 ha chiuso con cumulate superiori ai 2100mm annui. Tutta questa pioggia alimenta le grandi falde acquifere dell’ area.

Anche la neve, in inverno, non manca intorno ai monti Mai e dove riesce a scendere a quote collinari (per i fenomeni di omotermia nella vallata tra i monti Mai e il Pizzo San Michele) anche quando in altre zone vicine la quota neve è più alta. Proprio il 20 gennaio scorso una nevicata ha imbiancata le vallate intorno ai monti Mai fino a quote collinari, mentre appena più a Sud (vicino al Mare) la quota non imbiancava nemmeno le vette montuose. Nella fotogallery a corredo dell’articolo si possono osservare anche alcuni scatti della nevicata che mostrano le diversa quota neve anche tra montagne vicine.

Pierpaolo Gaudieri

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.