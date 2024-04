Maltempo Toscana, temporale stazionario sulla costa: allagamenti e frane all’Elba | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge si sono abbattute sull’Isola d’Elba (Livorno) dalle prime ore di questa mattina a causa di un temporale stazionario. A Piombino, sulla costa livornese, si superano i 120mm di accumulo. Le forti piogge hanno causato smottamenti, macigni pericolanti e allagamenti all’Elba. Lungo la provinciale della Parata, che congiunge Rio nell’Elba a Cavo, ci sono stati cedimenti di terreno dalle scarpate sulla carreggiata. Inoltre, la Protezione Civile ha realizzato interventi per massi pericolanti lungo la strada provinciale per Portoferraio.

Disagi maggiori a Rio Marina, dove la Valle di Riale è completamente allagata. La forza dell’acqua ha trasformato la valle in fiume, trascinando con sé anche le auto in sosta. La zona spesso viene usata come parcheggio, nonostante il divieto di sosta in caso di pioggia o di allerta meteo. La Protezione Civile lavora per la rimozione di un furgone rimasto incastrato nel Fosso di Rio. Già rimosse circa 15 auto. Al momento non è stato necessario nessun intervento di Pubblica Assistenza o Misericordia per portare soccorso sanitario a persone.

