Meteo estremo negli USA: tornado devasta Winchester nell’Indiana, “molti feriti” | FOTO

MeteoWeb

La Polizia dello Stato USA dell’Indiana ha dichiarato che ci sono “molti feriti” dopo che un tornado ha devastato la comunità di Winchester giovedì, parte di un sistema di tempeste che ha scatenato vortici che hanno danneggiato case e attività commerciali in parti dell’Ohio e del Kentucky. “Ci sono stati molti, molti feriti significativi, ma non conosco il numero. Non so dove siano. Non so quali siano questi feriti. C’è molto che non sappiamo ancora,” ha affermato il Sovrintendente della Polizia dello Stato dell’Indiana, Douglas Carter, ai giornalisti, poco prima della mezzanotte di giovedì ora locale. In precedenza, durante la serata, la polizia statale aveva dichiarato di essere al lavoro per indagare su segnalazioni di morti, ma durante la conferenza stampa Carter ha affermato che non c’erano “morti accertate“.

Funzionari dello Stato hanno chiesto l’intervento della Indiana Task Force One per aiutare nelle ricerche a Winchester, una città di 4.700 persone situata a circa 112 km a Nord/Est di Indianapolis, secondo quanto riportato da un post del team di soccorso. Il tornado ha danneggiato un negozio Walmart e un Taco Bell a Winchester, ha spiegato il vice sceriffo della contea di Randolph, Art Moystner, a FOX59/CBS4. Più o meno nello stesso momento in cui il tornado ha colpito Winchester, un altro presunto tornado ha toccato terra a circa 120 km a Est in Ohio: ha colpito vicino alla parte meridionale del lago Indian, interessandole località di Lakeview e Russells Point, ha riferito Sheri Timmers, portavoce della contea di Logan. “Per quanto sappiamo, abbiamo molti feriti. Non conosciamo l’estensione delle ferite,” ha affermato Timmers. “Un campeggio per roulotte è stato colpito“. Molti edifici nell’area del lago Indian sono stati danneggiati, ha proseguito Timmers, ma l’intera estensione della devastazione è ancora oggetto di valutazione.

Amber Fagan, presidente e amministratore delegato della Camera di Commercio dell’area del lago Indian, ha definito il villaggio di Lakeview “completamente demolito“, dicendo che case, campeggi e una lavanderia sono state gravemente colpite dal tornado. “Ci sono luoghi che bruciano,” ha dichiarato. “Ci sono linee elettriche dentro le finestre delle persone“.

Nella contea di Huron, in Ohio, funzionari della gestione delle emergenze hanno riportato un “tornado grande e estremamente pericoloso” nei pressi di Plymouth – a circa 120 km a Nord/Est del lago Indian. A Ovest di Winchester, Indiana, nella contea di Delaware, funzionari della gestione delle emergenze hanno riportato che le valutazioni iniziali suggerivano che fino alla metà delle strutture nella piccola città di Selma sono state danneggiate da un possibile tornado. “Siamo sollevati dal riferire che finora sono stati segnalati solo feriti lievi, con una persona trasportata in ospedale per ricevere cure,” ha reso noto l’Agenzia della Gestione delle Emergenze della Contea di Delaware in un comunicato stampa.

In precedenza, le tempeste hanno danneggiato case e roulotte nelle comunità lungo il fiume Ohio di Hanover e Lamb nell’Indiana. L’ufficio del governatore dell’Ohio ha dichiarato di non avere informazioni su morti nello Stato.

Il Sergente Stephen Wheeles della Polizia dello Stato dell’Indiana ha affermato in precedenza che un altro presunto tornado ha colpito la contea di Jefferson, danneggiando diverse case, abbattendo alberi e linee elettriche. Circa 2.000 clienti di Duke Energy a Hanover sono rimasti senza corrente elettrica durante le tempeste, ha riferito l’azienda. Nel Kentucky, il direttore della gestione delle emergenze della contea di Trimble, Andrew Stark, ha detto che le tempeste hanno danneggiato almeno 50 strutture, tra cui case. “Abbiamo un sacco di danni,” ha dichiarato Stark al Courier Journal di Louisville.

Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha confermato che un tornado ha toccato terra lungo il confine statale dell’Indiana nelle contee di Gallatin e Trimble e che ci sono stati segnalazioni di un paio di feriti lievi. Ha esortato i cittadini del Kentucky a rimanere informati sulle condizioni meteorologiche poiché erano previste altre tempeste in tutto lo Stato. “Sembra che ci siano dei danni davvero significativi, specialmente nella città di Milton nella contea di Trimble,” ha detto Beshear. “Pensiamo che ci siano oltre 100 strutture potenzialmente danneggiate“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.