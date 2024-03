USA, maltempo e tornado nel Midwest: almeno 2 morti e diversi feriti

MeteoWeb

Nella regione del Midwest degli Stati Uniti, una violenta tempesta ha causato la perdita di vite umane e danni significativi in diversi Stati, inclusi Ohio, Indiana e Kentucky. Due persone sono morte in Ohio, come confermato dal vicesceriffo della contea di Logan, Joe Kopus, che ha segnalato la possibilità di ulteriori vittime a causa dei gravi danni nelle zone di Lakeview, Midway, Orchard Island e Russells Point. Numerosi feriti sono stati riportati anche in Indiana, dove un tornado ha colpito la comunità di Winchester. Allo stesso tempo, un altro presunto tornado ha causato danni nella contea di Logan, Ohio. In Kentucky, le tempeste hanno danneggiato almeno 50 strutture, tra cui abitazioni, come confermato dal direttore della gestione delle emergenze della contea di Trimble, Andrew Stark. Il governatore Andy Beshear ha dichiarato che un tornado ha colpito le contee di Gallatin e Trimble lungo il confine con l’Indiana, riportando solo alcuni feriti lievi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.