Meteo, evento senza precedenti nell’alta atmosfera: temperature destinate a crollare per la “Bestia dall’Est”

Il Regno Unito potrebbe trovarsi di fronte ad un’altra “Bestia dall’Est” grazie a un evento meteorologico “senza precedenti” che potrebbe far scendere le temperature in tutto il Paese, secondo il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito. Questo evento, ovviamente, potrebbe avere ripercussioni meteo importanti in tutt’Europa, compresa l’area Mediterranea e quindi anche l’Italia.

“Per la prima volta da quando sono iniziate le registrazioni a metà del XX secolo, questo lungo periodo invernale (da novembre a marzo) è il primo nei nostri registri osservativi a vedere tre eventi di riscaldamento stratosferico improvviso (Sudden Stratospheric Warming, SSW)”, afferma il Met Office in una ricerca che suggerisce che la probabilità di avere tre eventi di SSW in un periodo invernale è solo una su 250 anni, anche se è più probabile che accada durante un inverno con El Niño, come è avvenuto quest’anno.

La registrazione degli eventi di riscaldamento stratosferico improvviso risale agli anni ’50 con l’introduzione dei palloni radiosonda che vengono utilizzati per effettuare regolarmente osservazioni in alto nella stratosfera. Da allora, si è verificato tipicamente un SSW ogni due lunghi inverni. Tuttavia, ci sono periodi occasionali di anni senza alcun evento di riscaldamento, ad esempio negli anni ’90. Ci sono anche inverni con due riscaldamenti, come l’inverno 2009/10, sottolinea il Met Office.

Il Professor Adam Scaife, responsabile delle previsioni a lungo termine presso il Met Office, ha dichiarato: “anche se non l’abbiamo mai visto prima, abbiamo recentemente documentato la possibilità che si verifichino tre eventi di SSW senza precedenti in un inverno. Il nostro lavoro di ricerca, utilizzando molteplici simulazioni al computer, ha dimostrato che ciò potrebbe verificarsi circa una volta ogni 250 inverni”. “Sebbene ciò sia molto raro, abbiamo anche scoperto che la possibilità che si verifichino più eventi di SSW aumenta durante El Niño e quindi aumenta la possibilità che si verifichino più eventi quest’inverno”.

Cos’è un evento di SSW

Un evento di riscaldamento stratosferico improvviso è un’alterazione del normale flusso d’aria occidentale da 10 a 50km sopra la superficie terrestre. Ciò spesso rende la corrente a getto più tortuosa, il che può portare allo sviluppo di una vasta area di alta pressione sull’Europa settentrionale sulla superficie terrestre. Ciò può “bloccare” i sistemi di bassa pressione dell’Atlantico che sono responsabili del clima relativamente mite, umido e ventoso che spesso si verifica negli inverni del Regno Unito. Questo modello di blocco aumenta la possibilità di clima freddo e secco nel Regno Unito e di condizioni miti, umide e ventose per l’Europa meridionale.

Tuttavia, gli impatti di un SSW non sempre equivalgono a un clima freddo, precisa il Met Office. Ad esempio, sono stati osservati solo cali intermittenti della temperatura attorno ai due eventi di SSW all’inizio di questo inverno e in genere circa il 70% degli eventi sono associati a un’ondata di freddo.

Le previsioni meteo a lungo termine

Durante l’inverno, un’alterazione della corrente a getto può portare a una vasta area di alta pressione sul Nord Europa, attirando aria fredda polare e aumentando il rischio di forti nevicate nel Regno Unito come quelle in occasione della “Bestia dall’Est” del 2018. L’attuale SSW è coerente con le ultime previsioni a lungo termine per marzo che suggeriscono una continua maggiore possibilità di condizioni di alta pressione di blocco a nord del Regno Unito e uno spostamento verso sud della corrente a getto atlantica.

Secondo le previsioni a lungo termine del Met Office, i venti da nord e da est “possono ancora portare pericoli invernali, come neve e ghiaccio, ma è probabile che il rischio diminuisca con l’avanzare del mese”. “Le condizioni più umide sono più probabili nel sud, con le aree settentrionali nel complesso più secche. È più probabile che le temperature complessive siano vicine o inferiori alla media, anche se a volte sono ancora possibili giornate più calde”, conclude il Met Office.

