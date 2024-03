Allerta Meteo, domenica sull’Italia la Tempesta Perfetta: maltempo estremo, forte scirocco e tantissima neve

MeteoWeb

Giornata interlocutoria oggi sull’Italia sotto il profilo meteorologico: abbiamo nubi sparse, specie al Nord/Est, nelle Regioni Adriatiche e al Sud, ma anche ampie schiarite, in modo particolare al Nord/Ovest, nelle Regioni tirreniche e in Sardegna. Localmente sono in corso forti rovesci di pioggia e grandine, specie al Centro/Sud, in un contesto climatico ancora mite tanto che al Nord Italia abbiamo temperature di +16°C a Modena, Mantova e Cremona, +15°C a Milano, Torino, Genova, Trieste, Brescia, Lodi, Pavia, Asti e Alessandria, +14°C a Verona, Parma, Novara e Vercelli, +13°C a Bologna e Udine, +12°C a Padova e Venezia.

Temperature gradevoli anche al Centro Italia, nel versante tirrenico, con +16°C a Roma, Pisa, Frosinone e Latina, mentre al Sud e sulle isole abbiamo +16°C a Napoli, Reggio Calabria e Benevento, +17°C a Messina, Lecce e Brindisi, +18°C a Palermo, +19°C a Cagliari, +20°C a Catania e addirittura +23°C a Siracusa.

Questa situazione meteorologica cambierà drasticamente nel weekend: una nuova profonda perturbazione atlantica innescherà già da domani, venerdì 8 marzo, un forte richiamo caldo prefrontale che attiverà un forte vento di scirocco in tutt’Italia. Le temperature aumenteranno in tutto il Sud, e poi nel weekend anche al Centro: domenica 10 marzo avremo valori tipicamente autunnali, almeno dall’Appennino tosco/emiliano in giù.

Contestualmente queste correnti caldo-umide provenienti dal Mediterraneo occidentale determineranno la formazione di fronti perturbati carichi di precipitazioni, che colpiranno a fasi alterne il Centro/Nord Italia con particolare riferimento sul Nord/Ovest e sulle Regioni tirreniche. Il primo transito piovoso sarà tra venerdì sera e sabato mattina; il secondo molto più forte si verificherà domenica 10 marzo, quando al Centro/Nord pioverà tantissimo. Sarà una giornata di meteo estremo, con piogge alluvionali. Sulle Alpi cadrà tantissima neve, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, a partire dai 1.000/1.200 metri di altitudine e localmente anche più in basso, sin dalle colline, specie in Piemonte domenica mattina prima che lo scirocco prenda ulteriormente il sopravvento.

Lo scirocco determinerà anche l’acqua alta a Venezia (ma si attiverà il MOSE per proteggere la città), e temperature molto elevate in tutto il Centro/Sud. Proprio come in una classica giornata autunnale.

