Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta: sole in Sardegna

Pasqua e della Pasquetta all’insegna del sole in Sardegna. I sistemi depressionari che fino a ieri indicavano un transito sul settore centro-occidentale durante le festività, con l’arrivo di correnti umide e localmente instabili, si stanno muovendo più velocemente del previsto. Ciò porta a un cambiamento nei venti, spingendo via la nuvolosità inizialmente prevista sull’Isola. “La perturbazione lambirà il nord Sardegna, ma sarà più verso la Corsica e il Tirreno passando sulla nostra regione con debole intensità e con piovaschi occasionali soprattutto nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ma le giornate saranno pressoché soleggiate. Poi il lunedì ci sarà una prevalenza di venti nord occidentali“, spiegano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Le temperature saranno in aumento già da domani “con l’alta pressione africana che influenza il clima sulla Sardegna facendo un’azione di blocco nei riguardi della vasta perturbazione nord atlantica“. “Sabato attesi 22 gradi come anche domenica ma lunedì di pasquetta ritorna l’aria fredda nord atlantica e le temperature ritornano attorno ai 18-19 gradi,” spiegano gli esperti dell’Aeronautica.

