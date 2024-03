La NASA ha acceso un “faro” sulla Luna: testato un sistema di navigazione autonoma

MeteoWeb

A febbraio, per 30 minuti totali, la NASA ha acceso un faro sulla Luna, testando con successo un sofisticato sistema di posizionamento che renderà più sicuro per gli esploratori dell’era Artemis visitare e stabilire una presenza umana permanente sulla superficie lunare. Il dimostratore, chiamato Nodo Lunare 1, o LN-1, è un sistema di navigazione autonomo destinato a fornire una rete di comunicazioni punto a punto in tempo reale sulla Luna.

Il sistema, testato durante la missione IM-1 di Intuitive Machines come parte dell’iniziativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA, potrebbe collegare orbiter, lander e persino singoli astronauti sulla superficie, verificando digitalmente la posizione di ciascun esploratore rispetto ad altri veicoli spaziali collegati in rete, stazioni di terra o rover in movimento.

Questo sistema rappresenterebbe un netto miglioramento rispetto ai tradizionali ritrasmettitori di dati radio sulla Terra, hanno affermato i ricercatori della NASA. “Abbiamo acceso un faro temporaneo sulla Luna”, ha affermato Evan Anzalone, ricercatore principale dell’LN-1 presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama. “Ora, cerchiamo di fornire una rete locale sostenibile – una serie di fari che indichino la strada ai veicoli spaziali e agli equipaggi di terra per espandersi ed esplorare in modo sicuro”.

Il lancio nell’ambito della missione IM-1

L’esperimento è stato lanciato il 15 febbraio come carico utile nella missione IM-1. Il lander Nova-C, chiamato Odysseus, è atterrato con successo il 22 febbraio vicino a Malapert A, un cratere da impatto lunare vicino alla regione del Polo Sud della Luna, eseguendo il primo atterraggio commerciale americano senza equipaggio sulla Luna. Il lander ha trascorso i giorni successivi sulla superficie conducendo sei dimostrazioni scientifiche e tecnologiche, tra cui LN-1, prima di spegnersi ufficialmente il 29 febbraio.

“Questa impresa di Intuitive Machines, SpaceX e NASA dimostra la promessa della leadership americana nello spazio e il potere delle partnership commerciali nell’ambito dell’iniziativa CLPS della NASA“, ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson in una dichiarazione dopo l’allunaggio. “Inoltre, questo successo apre le porte a nuovi viaggi sotto Artemis per inviare astronauti sulla Luna, poi su Marte”.

Durante il viaggio translunare dell’IM-1, il team Marshall ha condotto test giornalieri del faro LN-1. Il piano originale prevedeva che il carico utile trasmettesse il suo faro 24 ore su 24 al momento dell’atterraggio. La Deep Space Network (DSN) della NASA, il gigantesco array di antenne radio internazionali, avrebbe ricevuto quel segnale, in media, per 10 ore al giorno. Invece, a causa dell’orientamento del lander all’atterraggio, l’LN-1 ha condotto due trasmissioni di 15 minuti dalla superficie. La DSN si è agganciata con successo al segnale, fornendo telemetria, misurazioni di navigazione e altri dati ai ricercatori del Marshall, del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Morehead State University di Morehead, nel Kentucky. Il team continua a valutare i dati.

LN-1 ha anche fornito un backup fondamentale al sistema di navigazione di bordo dell’IM-1, ha osservato la Dott.ssa Susan Lederer, scienziata di progetto del CLPS presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. Il team LN-1 “ha davvero intensificato il compito“, ha affermato, trasmettendo i dati di posizionamento del veicolo spaziale durante il volo translunare ai satelliti Deep Space Network della NASA presso i complessi Goldstone e Madrid Deep Space Communications a Fort Irwin, California, e Robledo de Chavela, in Spagna, rispettivamente.

Prospettive future

Col tempo, gli ausili alla navigazione come il Lunar Node-1 potrebbero essere utilizzati per potenziare i relè di navigazione e comunicazione e i nodi di superficie, fornendo maggiore robustezza e capacità a una varietà di utenti in orbita e sulla superficie.

Con l’espansione dell’infrastruttura lunare, Anzalone immagina che LN-1 si evolva in qualcosa di simile a una rete che monitora e mantiene un trafficato sistema sotterraneo metropolitano, tracciando ogni “treno” in tempo reale e operando come parte di un’architettura più ampia, compatibile con LunaNet, aumentando altri investimenti della NASA e internazionali, incluso il sistema satellitare di navigazione lunare dell’Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale.

E la tecnologia promette un valore ancora maggiore per gli sforzi della NASA dalla Luna verso Marte, ha affermato. LN-1 potrebbe migliorare la consegna dei dati agli esploratori lunari solo di pochi secondi rispetto ai relè convenzionali, ma la navigazione e il posizionamento in tempo reale diventano molto più vitali su Marte, dove i ritardi di trasmissione dalla Terra possono richiedere fino a 20 minuti. “È molto tempo di attesa prima che il pilota di un veicolo spaziale effettui una regolazione orbitale di precisione, o che gli esseri umani attraversino paesaggi marziani inesplorati”, ha detto Anzalone. “LN-1 può creare fari di ogni esploratore, veicolo, accampamento temporaneo o a lungo termine e sito di interesse che inviamo sulla Luna e su Marte”.

