La neve imbianca il Piemonte, i fiocchi si spingono anche fino a Domodossola | FOTO

Risveglio sotto la neve nel Verbano-Cusio-Ossola. Come previsto, i fiocchi hanno iniziato a cadere intorno alle 5 di questa mattina, mercoledì 27 marzo, a partire dai 500 metri di altitudine, imbiancando soprattutto la regione dell’Ossola, dove la neve mista a pioggia sta cadendo persino a Domodossola. È sorprendente osservare il microclima dell’Ossola, dove la neve ha raggiunto i 250 metri sul livello del mare, rappresentando oggi la quota di neve più bassa registrata in tutto l’arco alpino italiano ed estero.

La circolazione lungo la Superstrada dell’Ossola è rallentata a causa della pioggia e si alcune buche che si sono aperte sull’asfalto a causa dell’acqua. Anche le colline dell’entroterra verbanese e le pendici del Mottarone, così come Macugnaga e l’Alpe Devero, sono state imbiancate, mete molto amate dai residenti di Varese.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la SS659 “Di Valle Antigorio e Val Formazza” è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni, dal chilometro 36,400 al chilometro 41,700 in località Formazza.

