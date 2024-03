Risveglio magico in Piemonte, la neve abbraccia anche oggi il Cuneese | FOTO

MeteoWeb

Il Piemonte è stato interessato ieri da una circolazione depressionaria avente il minimo sulle isole britanniche che ha causato precipitazioni sul settore centro-meridionale della regione, nevose oltre 600-700 metri sul Cuneese. In queste ore, un impulso secondario connesso alla depressione sta transitando dai Pirenei verso l’arco alpino, causando un’intensificazione dei fenomeni precipitativi con valori moderati diffusi, forti sul Piemonte sudoccidentale nella notte e sul settore Nord all’alba, con quota neve minima sui 400-600 metri sul Cuneese e sui 500-700 metri sul resto della regione.

Dopo il miglioramento atteso domani un nuovo peggioramento è atteso per venerdì.

