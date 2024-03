La neve è tornata in Piemonte, magico risveglio nel Cuneese | FOTO

MeteoWeb

Una perturbazione atlantica ha raggiunto il Piemonte e interesserà la regione almeno fino al pomeriggio di domani, determinando piogge diffuse e neve in montagna sotto i 1000 metri, il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature massime. Le precipitazioni stanno interessando Cuneese e Torinese, in successiva estensione a tutta la regione nel corso della mattinata e in intensificazione nel pomeriggio-sera e nella notte di mercoledì.

La neve è tornata nel Cuneese, già dai 600-700 metri di quota, con un magico risveglio in Valle Pesio e a Pian della Regina.

