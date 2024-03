La neve torna ad abbracciare il Piemonte, risveglio magico | FOTO

MeteoWeb

Nella serata di ieri, un’intensa perturbazione atlantica ha colpito il Nord/Ovest dell’Italia, ed attraverserà l’intero Paese da Nord a Sud. Questo evento atmosferico determina una fase di maltempo caratterizzata da disagi e condizioni potenzialmente critiche dovute alle piogge, con abbondanti nevicate sulle Alpi.

Tanta neve oggi in Piemonte

La parte più intensa della perturbazione ha colpito il Piemonte, spinta da un forte e instabile flusso di Scirocco in quota. Nelle ultime ore della notte scorsa e nella mattinata odierna, si sono registrate piogge intense sulle alte pianure e sui settori pedemontani che vanno dal Torinese al Verbano-Cusio-Ossola e al basso Cuneese. Inoltre, si sono verificate abbondanti nevicate sui rilievi alpini.

La quota neve, a causa dell’intensità delle precipitazioni, si abbasserà fino a 500-700 metri nelle vallate alpine, in particolare su valli come quella di Lanzo, Orco, Sesia e Ossola, e dai 800-1.100 metri sulle valli più esposte al flusso di Scirocco e Levante. Si prevede che scenda fino a 400 metri tra Cuneo, Monregalese e Cebano.

