Tante neve in Piemonte, sepolto il Rifugio Selleries: “siamo sigillati dentro” | FOTO

MeteoWeb

Le forti nevicate dei giorni scorsi hanno lasciato le località di montagna del Piemonte sepolte dalla neve e contestualmente è aumentato il pericolo valanghe. La neve è così tanta che è stata un’impresa uscire dal Rifugio Selleries, la struttura ai piedi dell’Orsiera in Val Chisone, in provincia di Torino. “La neve ci ha sigillati dentro”, scrivono sui social i gestori.

“Dal piano terreno non abbiamo la possibilità di uscire all’esterno. Siamo usciti per una ricognizione dal primo piano. Da una misurazione sul retro del rifugio, dove il vento non riesce a formare grandi accumuli, stimiamo 2 metri e 5 centimetri complessivi di neve al suolo”, spiegano i gestori, rassicurando sulla tenuta della fornitura elettrica e della linea telefonica.

Ma l’allarme per il pericolo valanghe è chiaro. “Dopo una nevicata del genere, con il vento che c’è stato, dovrebbe venire spontaneo pensarlo, ma noi lo ribadiamo: non salite per nessun motivo verso l’Alpe Selleries, da nessuno dei tre percorsi. Il pericolo valanghe è elevato, da qualunque parte”, concludono.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.