Niente Pasqua sulla neve a Roccaraso: chiudono gli impianti

Speranze svanite per la Pasqua sugli sci a Roccaraso, in Abruzzo. La stagione chiude ufficialmente oggi con l’ultima giornata di lavoro sugli impianti del comprensorio sciistico dell’Alto Sangro-Roccaraso, come confermano gli operatori del settore. “Volge al termine una stagione particolare e complicata per il Comprensorio SkiPass Alto Sangro caratterizzata dall’assenza di precipitazioni importanti che ha messo a dura prova tutti gli operatori del comparto montano”, sottolineano gli operatori.

“L’enorme sforzo di tutti gli addetti ai lavori ha permesso agli amanti degli sport invernali di poter apprezzare il nostro territorio per oltre 3 mesi. Ringraziamo tutti i consorziati, gli operatori, collaboratori e quanti sapientemente hanno contribuito e collaborato quotidianamente con il Consorzio SkiPass Alto Sangro”, affermano.

Una stagione tutt’altro che fortunata stando ai dati forniti da Roberto Del Castello, titolare degli impianti all’Aremogna. “Abbiamo perso il 40% delle presenze anche se abbiamo dato sempre il massimo in termini di efficienza ed innovazione”, commenta l’imprenditore.

