Occhiuto sul simulatore di volo di Ryanair per un atterraggio a Reggio Calabria: “è più difficile governare la Regione” | VIDEO

“Ryanair mi ha invitato a Dublino perché quello che abbiamo fatto con loro qualche settimana fa, trasformando l’aeroporto di Reggio in un hub della compagnia irlandese e insediando in Calabria 10 nuove rotte anche per Lamezia e Crotone, deve essere solo l’inizio. Portare milioni di passeggeri in Calabria significa rilanciare il turismo in una Regione che può diventare davvero una meta d’eccellenza in Italia e in Europa. La mia ambizione è quella di far diventare la Calabria una delle Regioni più importanti per Ryanair“. Con queste parole, Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, commenta la sua giornata a Dublino nel quartier generale di Ryanair.

In un video pubblicato sui social, Occhiuto guida il simulatore di volo conducendo un velivolo di Ryanair all’atterraggio all’Aeroporto di Reggio Calabria. “E’ più difficile governare la Regione“, ha commentato il governatore.

