Ordigno bellico a Catania, domenica bonifica e brillamento

Il Prefetto di Catania ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per domenica mattina alle 6, in coincidenza con l’inizio delle operazioni di bonifica e brillamento di un ordigno aereo tedesco da 250 kg, scoperto nella contrada Pantano D’Arci lungo la Provinciale 69, nel territorio catanese. Le attività del CCS, convocato per precauzione e coordinate dalla Prefettura, avranno luogo vicino al sito e coinvolgeranno la Città Metropolitana e il Comune di Catania, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i militari del 4° Reggimento Guastatori di Palermo e dell’Aeroporto di Sigonella, l’ENAC, l’ENAV, l’ASP di Catania, la SAC e la Croce Rossa. Le operazioni inizieranno quindi alle 7 di domenica e si prevede che termineranno intorno alle 12:30. Le autorità aeronautiche pianificheranno il blocco totale del traffico aereo (NOTAM) dalle 7:30 alle 8 durante la fase di innesco e dalle 12 alle 12:30 per il brillamento.

